«Питтсбург» в овертайме обыграл «Вашингтон», Малкин и Кузнецов отметились голами

«Питтсбург» переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4 ОТ). «Кэпиталз» потерпели второе подряд поражение. «Пингвинз» одержали вторую победу кряду.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голом, проведя на льду 17 минут 10 секунд и сделав 3 броска по воротам соперника.

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 14 минут 31 секунду, сделал 6 бросков по воротам соперника и забросил одну шайбу. Александр Овечкин сыграл 18 минут 20 секунд, отметившись голевой передачей, двумя бросками и тремя силовыми приемами. На счету Дмитрия Орлова 1 бросок и 3 силовых за 20 с половиной минут на льду.

«Вашингтон» занимает 2-е место в Восточном дивизионе. «Питтсбург» идет на 5-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Вашингтон» — 5:4 ОТ (1:3, 3:1, 0:0, 1:0)

Голы: Эллер — 1 (Оши, Паник), 4:55 — 0:1. Сивиур — 2 (Блюгерс, Капанен), 16:52 — 1:1. Уилсон — 2 (Овечкин), 16:58 — 1:2. Уилсон — 3 (Карлсон), 19:43 — 1:3. Гюнтцель — 1 (бол., Раст, Кросби), 25:45 — 2:3. Кузнецов — 1 (Спронг, Врана), 28:16 — 2:4. Блюгерс — 1 (мен., Десмит), 35:07 — 3:4. Малкин — 1 (бол., Летанг, Кросби), 37:15 — 4:4. Кросби — 3 (Летанг, Гюнтцель), 61:11 — 5:4.

Вратари: Десмит — Ванечек.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (5+10+12+3) — 26 (11+7+7+1).

Наши: Малкин (17.10/3/-1) — Кузнецов (14.31/6/0), Овечкин (18.20/2/0), Орлов (20.32/1/0).

20 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.