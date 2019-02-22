"Питтсбург" проиграл "Сан-Хосе"

"Питтсбург" на своем льду уступил "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:4).

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в начале второго периода заработал удаление за задержку клюшкой. В концовке встречи он получил персональный фол.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Сан-Хосе" - 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Голы: Хертл - 27 (бол., Бернс, Лабанк), 0:57 - 0:1. Кейн - 27 (мен., Бернс), 10:01 - 0:2. Хертл - 28 (бол., Лабанк, Павелски), 13:19 - 0:3. Бернс - 12 (бол., Э. Карлссон, Торнтон), 56:51 - 0:4.

Вратари: Десмит (55:24 - 55:26) - Джонс.

Штраф: 49 - 31.

Броски: 26 (9+9+8) - 33 (12+9+12).

Наши: Малкин (19.41/1/-1) - -.

22 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.