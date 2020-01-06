«Питтсбург» проиграл «Флориде», Дадонов отметился голом, Бобровский не играл

«Флорида» на выезде одолела «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Российский голкипер гостей Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных.

Нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов в конце третьего периода отметился голом в пустые ворота. Это его 18-я заброшенная шайба в этом сезоне.

Ассистент капитана «Питтсбурга» Евгений Малкин во втором периоде заработал двухминутное удаление за удар соперника клюшкой.

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«Питтсбург» — «Флорида» — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Голы: Ватрано — 9 (Хоффман), 2:28 — 0:1. Маккэн — 11 (Симон, Марино), 3:52 — 1:1. Коннолли — 16 (Трочек, Матесон), 10:44 — 1:2. Хоффман — 14 (Ватрано, Стиллман), 48:52 — 1:3. Дадонов — 18 (п.в., Юбердо), 57:32 — 1:4.

Вратари: Джерри (57:18 — 57:32) — Дридгер.

Штраф: 14 — 18.

Броски: 32 (10+13+9) — 35 (11+13+11).

Наши: Малкин (21.34/5/-1) — Дадонов (14.16/2/+1).

6 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.