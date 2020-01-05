«Питтсбург» переиграл «Монреаль», у Малкина голевая передача
5 января 2020, 05:53
«Монреаль» проиграл «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3). «Канадиенс» потерпели пятое кряду поражение.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Питтсбург» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Лехконен — 8 (Доми, Сузуки), 8:42 — 1:0. Астон-Ризе — 5 (Блюгерс), 9:28 — 1:1. Лехконен — 9, 23:37 — 2:1. Раст — 17 (Малкин, Дж. Джонсон), 45:24 — 2:2. Танев — 8 (Блюгерс, Петтерссон), 61:49 — 2:3.
Вратари: Прайс — Мюррей.
Штраф: 15 — 15.
Броски: 28 (6+13+9+0) — 37 (11+10+14+2).
Наши: — - Малкин (21.23/5/+1).
5 января. Монреаль. Centre Bell.
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