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«Питтсбург» переиграл «Монреаль», у Малкина голевая передача

5 января 2020, 05:53
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«Монреаль» проиграл «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3). «Канадиенс» потерпели пятое кряду поражение.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Питтсбург» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Лехконен — 8 (Доми, Сузуки), 8:42 — 1:0. Астон-Ризе — 5 (Блюгерс), 9:28 — 1:1. Лехконен — 9, 23:37 — 2:1. Раст — 17 (Малкин, Дж. Джонсон), 45:24 — 2:2. Танев — 8 (Блюгерс, Петтерссон), 61:49 — 2:3.

Вратари: Прайс — Мюррей.

Штраф: 15 — 15.

Броски: 28 (6+13+9+0) — 37 (11+10+14+2).

Наши: — - Малкин (21.23/5/+1).

5 января. Монреаль. Centre Bell.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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