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«Питтсбург» отменил тренировку из-за угрозы коронавируса

9 января 2021, 18:23
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Хокейный клуб «Питтсбург» отменил ближайшую тренировку из-за коронавируса, сообщает журналист Pittsburgh Tribune-Review Сет Рорабо.

В своем заявлении команда сообщила, что «решение было принято из осторожности из-за потенциального воздействия covid-19».

О том, состоится ли матч с «Филадельфией» в чемпионате, станет известно позже. Встреча запланирована на 13 января.

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