«Питтсбург» отменил тренировку из-за угрозы коронавируса

Хокейный клуб «Питтсбург» отменил ближайшую тренировку из-за коронавируса, сообщает журналист Pittsburgh Tribune-Review Сет Рорабо.

В своем заявлении команда сообщила, что «решение было принято из осторожности из-за потенциального воздействия covid-19».

О том, состоится ли матч с «Филадельфией» в чемпионате, станет известно позже. Встреча запланирована на 13 января.