«Питтсбург» обыграл «Сент-Луис», Малкин не набрал очков
5 декабря 2019, 06:41
«Питтсбург» на своем льду обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). «Пингвинз» прервали четырехматчевую победную серию «Блюз».
Российские игроки Евгений Малкин и Иван Барбашев очков не набрали.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Сент-Луис» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Блюгерс — 3 (Петтерссон, Танев), 0:39 — 1:0. Ноесен — 1 (Маккэн, Кахун), 39:20 — 2:0. Гальченюк — 2 (Лафферти), 44:59 — 3:0.
Вратари: Джерри — Биннингтон (57:00 — 57:29, 57:34 — 58:53).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 33 (15+11+7) — 28 (10+14+4).
Наши: Малкин (22.26/2/+1) — Барбашев (17.27/0/-2).
5 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena.
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