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«Питтсбург» обыграл «Сент-Луис», Малкин не набрал очков

5 декабря 2019, 06:41
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«Питтсбург» на своем льду обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). «Пингвинз» прервали четырехматчевую победную серию «Блюз».

Российские игроки Евгений Малкин и Иван Барбашев очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Сент-Луис» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Блюгерс — 3 (Петтерссон, Танев), 0:39 — 1:0. Ноесен — 1 (Маккэн, Кахун), 39:20 — 2:0. Гальченюк — 2 (Лафферти), 44:59 — 3:0.

Вратари: Джерри — Биннингтон (57:00 — 57:29, 57:34 — 58:53).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 33 (15+11+7) — 28 (10+14+4).

Наши: Малкин (22.26/2/+1) — Барбашев (17.27/0/-2).

5 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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