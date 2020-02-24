«Питтсбург» обменял Кагуна в «Баффало» на Шири и Родригеса

«Питтсбург» и «Баффало» совершили обмен, сообщается на официальных сайтах клубов.

Форварды Конор Шири и Эван Родригес отправились в «Пингвинс», в обратном направлении проследовал нападающий Доминик Кагун.

В текущем сезоне 24-летний Кагун провел 50 матчей, в которых набрал 27 (10+17) очков.

27-летний Шири набрал 19 (9+10) очков в 55 играх, 26-летний Родригес отметился 9 (5+4) очками в 38 встречах.