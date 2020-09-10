«Питтсбург» хочет обменять Мюррея, а не Джерри

«Питтсбург» предпочитает вариант с обменом голкипера Мэтта Мюррея, а не другого вратаря команды Тристана Джерри, сообщает журналист The Athletic Джош Йохе.

Ранее генеральный менеджер «Пингвинз» Джим Рутерфорд заявлял, что у него есть несколько предложений по обоим вратарям. После этого сезона Мюррей и Джерри могут стать ограниченно свободными агентами.

Мюррей — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга», в этом году завершается срок действия его трехлетнего контракта с зарплатой в 3,75 миллиона долларов. Контракт Джерри также действует до конца сезона-2019/20, зарплата игрока — 675 тысяч долларов.