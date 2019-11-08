Первый за три недели гол Гусева не спас «Нью-Джерси» от поражения

«Калгари» на своем льду обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ? (5:2). «Флэймз» одержали вторую победу кряду.

Голом отметился российский нападающий «Девилз» Никита Гусев. Это его четвертая заброшенная шайба в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Нью-Джерси» — 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)

Голы: Хьюз — 4 (Холл, Батчер), 15:44 — 0:1. Райан — 3 (Стоун, Броди), 23:02 — 1:1. Гусев — 4 (Хьюз, Заха), 25:21 — 1:2. Монахэн — 4 (Хэнифин, Годро), 29:57 — 2:2. Баклунд — 3 (бол., Хэнифин, Андерссон), 34:53 — 3:2. Хэнифин — 3 (бол., Беннетт, Баклунд), 39:46 — 4:2. Годро — 5 (Монахэн, Линдхольм), 50:01 — 5:2.

Вратари: Риттих — Блэквуд.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 38 (9+17+12) — 23 (9+4+10).

Наши: — - Гусев (12.04/2/0).

8 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.

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