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Первое очко Гусева за «Нью-Джерси» после прохода от своих ворот

04:51
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«Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ дома в овертайме обыграл «Бостон» — 4:3. Российский нападающий «дьяволов» Никита Гусев в дебютной для себя встрече отметился результативной передачей. В овертайме он подхватил шайбу у своих ворот и оставил ее в чужой зоне Джеку Хьюзу, который принес команде победу.

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