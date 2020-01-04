Форвард «Далласа» Кори Перри дисквалифицирован на пять матчей за удар локтем в голову защитника «Нэшвилла» Райана Эллиса,сообщает официальный сайт лиги. Эпизод произошел во время матча «Зимней классики-2020» в начале первого периода.

Хоккеист потеряет из среднегодового заработка более 40 тысяч долларов. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ. Эллис переведен в список травмированных.