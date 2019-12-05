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Пьер-Эдуард Белльмар: «Если бы я забил такой гол, как Ничушкин, говорил бы об этом всю ночь»

5 декабря 2019, 10:51
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Нападающий «Колорадо» Пьер-Эдуард Белльмар после матча с «Торонто» (3:1) прокомментировал решение Валерия Ничушкина отказаться от общения с прессой. Россиянин забил победный гол

— Он устал, — цитирует Белльмара Denver Post. — Так что я могу это понять. Но если бы я забил такой гол, говорил бы об этом всю ночь. В конце меньшинства он был на прямых ногах и сделал отличное движение, чтобы забить победный гол.

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