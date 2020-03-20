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«Пельмешки без спешки». Ковальчук учит детей готовить

20 марта 2020, 08:41
Илья Ковальчук с семьей. Фото Facebook.
Илья Ковальчук с семьей. Фото Facebook.
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Из-за вынужденного перерыва в сезоне Национальной хоккейной лиги, который был вызван эпидемией коронавируса по всему миру, нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук получил возможность проводить больше времени семьей. Он решил использовать это время и научить детей готовить. Они вместе лепили пельмени.

— Пельмешки без спешки, — написал Ковальчук в Instagram. — От нашей семьи , всем терпения здоровья, берегите родных и близких.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.

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