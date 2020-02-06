Павел Бучневич: «Надо мной уже все смеются в команде»

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич оценил шансы команды на попадание в плей-офф в нынешнем сезоне.

— Нам нужно выдать серию из побед, и все будет хорошо. Мы провели на две-три игры меньше, чем все, — цитиурет Бучневича официальный сайт НХЛ. — А если посмотреть календарь, мы будем часто встречаться с теми командами, которые идут рядом с нами или выше. И если мы хорошо выступим против конкурентов, то шансы будут неплохими. Мы все знаем нашу цель.

— Интересный гол вы забили Антону Худобину в матче против «Далласа». Бросок с острого угла, и счастливый для вас рикошет — в сетку.

— Да сколько мне уже могло не везти! У меня практически в каждом матче есть хорошие моменты. Но я то в черенок клюшки вратаря попаду, то в конек, то в штангу. Какие-то невероятные вещи происходят! Надо мной уже все смеются в команде. Бывает, что человеку отдают пас, и он забить не может. А мне просто не везет, и это все видят.

— Этот гол вам поможет поймать кураж?

— Да уже три гола в четырех матчах забил вообще-то. И впереди — встреча с «Торонто». Кураж важен каждому. Хочется забивать, помогать команде. Ты вроде все делаешь правильно. Но в статистике у тебя ничего нет, и ты начинаешь депрессировать, из-за чего происходят непонятные вещи. Это очень тяжело. Но когда ты забиваешь, это помогает.