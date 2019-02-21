Патрик Кейн стал 7-м игроком в истории НХЛ, набравшим очки в 18 гостевых матчах подряд

Форвард "Чикаго" Патрик Кейн в матче с "Детройтом" (5:4 ОТ) сумел продлить свою выездную результативную серию до 18 матчей подряд.

В игре с "Красными крыльями" американский нападающий отметился двумя заброшенными шайбами. Таким образом, он набрал очки в 18-м гостевом матче к ряду. Кейн стал седьмым игроком в истории НХЛ, кому это удалось. Ранее подобными сериями отметились Уэйн Гретцки, Петер Штястны, Марио Лемье, Пэт Лафонтейн, Джим Рэтелль и Марсель Дионн.

"Чикаго" сумел переиграть "Детройт" в овертайме со счетом 5:4. Таким образом, команда из Города ветров взошла на девятое место Западной конференции, набрав 61 очко.

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