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Пастрняк — спортсмен года в Чехии

Давид Пастрняк. Фото nhl.com
Давид Пастрняк. Фото nhl.com
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Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк был назван спортсменом года в Чехии, сообщает iSport.cz.

24-летний нападающий забросил 48 шайб в 70 матчах сезона НХЛ-2019/20 и разделил приз лучшего снайпера («Морис Ришар Трофи») с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Пастрняк стал четвертым хоккеистом в истории Чехословакии и Чехии, который получил столь престижную премию.

До него это были вратари Йозеф Миколаш (1961 год) и Доминик Гашек (1994, 1998), а также форвард Яромир Ягр (2005).

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