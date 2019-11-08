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Панарин забросил 8-ю шайбу в сезоне и продлил результативную серию. Видео

8 ноября 2019, 03:45
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«Рейнджерс» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». В конце первого периода голом отметился российский нападающий Артемий Панарин. Для россиянина это 8-я заброшенная шайба в этом сезоне.

28-летний хоккеист продлил результативную серию до семи матчей

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