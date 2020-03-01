Панарин установил личный рекорд результативной серии
Российский форвард Артемий Панарин сделал две передачи в домашнем матче с «Филадельфией» (3:5) и набрал очки в 13-м матче подряд. Российский форвард «Рейнджерс» установил личный рекорд, повторив лучшие результаты Валерия Каменского и Павла Буре. В 14 встречах подряд набранными очками отмечались Дмитрий Квартальнов и Александр Овечкин, в 15 — лишь Евгений Малкин. (Кирилл Бурдаков)
Самые продолжительные результативные серии россиян в НХЛ:
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезон
|
И
|
О (Г+П)
|
Евгений Малкин
|
«Питтсбург»
|
2009/10
|
15
|
24 (9+15)
|
Евгений Малкин
|
«Питтсбург»
|
2007/08
|
15
|
22 (7+15)
|
Александр Овечкин
|
«Вашингтон»
|
2018/19
|
14
|
23 (17+6)
|
Дмитрий Квартальнов
|
«Бостон»
|
1992/93
|
14
|
22 (12+10)
|
Евгений Малкин
|
«Питтсбург»
|
2008/09
|
13
|
27 (6+21)
|
Валерий Каменский
|
«Квебек»
|
1992/96
|
13
|
23 (11+12)
|
Павел Буре
|
«Ванкувер»
|
1992/93
|
13
|
22 (12+10)
|
Павел Буре
|
«Флорида»
|
1999/00
|
13
|
21 (12+9)
|
Александр Овечкин
|
«Вашингтон»
|
2006/07
|
13
|
20 (8+12)
|
Артемий Панарин
|
«Рейнджерс»
|
2019/20
|
13
|
19 (5+14)