Панарин установил личный рекорд результативной серии

Российский форвард Артемий Панарин сделал две передачи в домашнем матче с «Филадельфией» (3:5) и набрал очки в 13-м матче подряд. Российский форвард «Рейнджерс» установил личный рекорд, повторив лучшие результаты Валерия Каменского и Павла Буре. В 14 встречах подряд набранными очками отмечались Дмитрий Квартальнов и Александр Овечкин, в 15 — лишь Евгений Малкин. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные результативные серии россиян в НХЛ: