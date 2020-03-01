НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Панарин установил личный рекорд результативной серии

1 марта 2020, 23:59
Теги:

Российский форвард Артемий Панарин сделал две передачи в домашнем матче с «Филадельфией» (3:5) и набрал очки в 13-м матче подряд. Российский форвард «Рейнджерс» установил личный рекорд, повторив лучшие результаты Валерия Каменского и Павла Буре. В 14 встречах подряд набранными очками отмечались Дмитрий Квартальнов и Александр Овечкин, в 15 — лишь Евгений Малкин. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные результативные серии россиян в НХЛ:

Игрок

Клуб

Сезон

И

О (Г+П)

Евгений Малкин

«Питтсбург»

2009/10

15

24 (9+15)

Евгений Малкин

«Питтсбург»

2007/08

15

22 (7+15)

Александр Овечкин

«Вашингтон»

2018/19

14

23 (17+6)

Дмитрий Квартальнов

«Бостон»

1992/93

14

22 (12+10)

Евгений Малкин

«Питтсбург»

2008/09

13

27 (6+21)

Валерий Каменский

«Квебек»

1992/96

13

23 (11+12)

Павел Буре

«Ванкувер»

1992/93

13

22 (12+10)

Павел Буре

«Флорида»

1999/00

13

21 (12+9)

Александр Овечкин

«Вашингтон»

2006/07

13

20 (8+12)

Артемий Панарин

«Рейнджерс»

2019/20

13

19 (5+14)

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир