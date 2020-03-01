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Панарин — 11-й россиянин, который набрал 90 очков за сезон

1 марта 2020, 23:57
Артемий Панарин (справа). Фото USA Today Sports
Артемий Панарин (справа). Фото USA Today Sports
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Российский нападающий Артемий Панарин сделал две передачи в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:5) и вернул себе третье место в списке лучших бомбардиров текущего чемпионата. Форвард «Рейнджерс» стал 11-м российским игроком, набравшим 90 очков в регулярке. Александр Овечкин и Павел Буре набирали 90 баллов по пять раз в карьере, Евгений Малкин выдал четыре сверхрезультативных сезона. (Кирилл Бурдаков)

Российские игроки, набиравшие 90 очков в регулярном чемпионате:

Игрок

Клубы

Сезоны «90+»

Рекорд (сезон)

Александр Овечкин

«Вашингтон»

5

112 (2007/08)

Павел Буре

«Ванкувер», «Флорида»

5

110 (1992/93)

Евгений Малкин

«Питтсбург»

4

113 (2008/09)

Никита Кучеров

«Тампа-Бэй»

2

128 (2018/19)

Александр Могильный

«Баффало», «Ванкувер»

2

127 (1992/93)

Сергей Федоров

«Детройт»

2

120 (1993/94)

Илья Ковальчук

«Атланта»

2

98 (2005/06)

Павел Дацюк

«Детройт»

2

97 (2007/08, 2008/09)

Алексей Ковалев

«Питтсбург»

1

95 (2000/01)

Алексей Яшин

«Оттава»

1

94 (1998/99)

Артемий Панарин

«Рейнджерс»

1

90 (2019/20)

* Клубы, в составе которых набирал 90 очков.

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