«Овечкин залез под стол и сказал: «Зуби, дай я тут посплю. Не говори, где я!» Зубрус рассказал о подробностях великого гола Ови

Экс-форвард «Вашингтона» Дайнюс Зубрус дал большое интервью «СЭ», в котором рассказал о голе Александра Овечкина, который считают лучшим в истории НХЛ.

— Как отреагировали на тот великий гол, который в ряде рейтингов вообще был назван лучшим в истории НХЛ?

— Сидел в этот момент на скамейке, уже сменился. Само собой, на выезде публика не кричит. Но ее реакцию помню. Вся арена выдохнула: «Уау!» Даже та скамейка. Я-то на лед в ту секунду не смотрел — то ли клюшку менял, то ли с коньками что-то делал. Но сразу понял, что произошло что-то необычное, — и на табло уже увидел повтор.

А за два дня до этой игры у нас был ужин новичков — как раз в Финиксе. Знаете, что бывает в такие вечера? (Смеется.) Там было весело. И поели вкусно, и вина выпили. В какой-то момент Саша уже залез под стол, спрятался от людей и сказал: «Зуби, дай я тут посплю. Не говори, где я!» Такой хороший ужин у нас был.

— Это сколько времени-то было?

— Точно не десять вечера. Не помню, была ли у нас на следующий день тренировка, но помню, что ко мне и еще к кому-то из ветеранов подошел Глен Хэнлон. И сказал: «Знаю, что у вас был ужин новичков. У нас осталось еще несколько матчей на выезде, и я хочу дать вам несколько раз лишнюю возможность пойти всей командой на ужин». Он понимал, что этим людям предстоит играть вместе еще много лет, и чем быстрее они превратятся в единое целое — тем лучше для будущего «Кэпиталз». Вот вам и Хэнлон!

«Понимаю, что попасть в плей-офф нам уже сложновато, — говорил он. — Речь не об этом. Я просто хочу, чтобы на выезде вы все время были вместе, в том числе и после матчей». Он объяснил, что поэтому он хочет попросить Макфи, чтобы у команды была возможность улетать с этих матчей не сразу, а на следующее утро. Это и даст возможность всей команде пойти на ужин.

Он сказал мне и еще нескольким ребятам: «Вы заведите команду, постарайтесь, чтобы я мог пойти к Джорджу и сказать: дайте ребятам побольше побыть друг с другом, посмотрите, как хорошо это на них воздействует». В итоге мы разгромили «Финикс» — 6:1, а Саша забил свой сумасшедший гол. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Зубруса — здесь