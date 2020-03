Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по голам на выезде

«Миннесота» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 после первого периода). На восьмой минуте отличился капитан гостей Александр Овечкин, а на 11-й он оформил дубль. У него 356 голов на выезде. По этому показателю россиянин вышел на третье место в истории лиги, превзойдя результат Яромира Ягра (355).

Alex Ovechkin of the @Capitals tallied twice in the first period and has now scored 356 career regular-season goals on the road.



He leapfrogged Jaromir Jagr (355) for sole possession of the third-most in NHL history. #NHLStats pic.twitter.com/FBmIxD3xXx