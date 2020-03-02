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Овечкин вышел на чистое пятое место в истории НХЛ по играм с не менее двумя голами

2 марта 2020, 06:17
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«Миннесота» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3, третий период). На восьмой минуте отличился капитан гостей Александр Овечкин, а на 11-й он оформил дубль. У него в карьере 145 встреч с не менее двумя голами. По этому показателю он вышел на пятое место в истории лиги, превзойдя результат Фила Эспозито.

Четвертое место занимает Горди Хоу (147). Лидером является Уэйн Гретцки (189).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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