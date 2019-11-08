Овечкин вышел на 39-е место по очкам в НХЛ, догнав Кросби

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (5:4 ОТ), вышел на 39-е место в истории в списке бомбардиров.

Россиянин набрал 1233-е (671+562) очко в чемпионатах НХЛ. Он обошел завершившего карьеру Фила Хаусли (1232) и сравнялся с Сидни Кросби («Питтсбург»). 38-е место занимает Петер Штястны, у которого 1239 очков.