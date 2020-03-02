Овечкин вышел на 36-е место в истории НХЛ по очкам

«Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Вашингтону» — 3:4. Первой звездой встречи стал капитан гостей Александр Овечкин, набравший 3 (2+1) очка. По этому показателю он вышел на 36-е место в истории лиги, сравнявшись с Элом Макиннисом. У них по 1274 балла.

35-й — Алекс Дельвеккио (1281). Лидером является Уэйн Гретцки (2857). Среди действующих игроков выше Овечкина только Джо Торнтон, занимающий 14-е место (1506).