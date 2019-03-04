Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью Теда Линдсея

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин опубликовал в Инстаграме пост, посвященный Теду Линдсею.

Легендарный хоккеист "Детройта" и "Чикаго" скончался сегодня в возрасте 93 лет. Вместе с "Детройтом" он выиграл четыре раза выиграл Кубок Стэнли.

- Покойся с миром, Тед Линдсей, - написал Овечкин.

Всего в лиге он провел 1068 матчей, набрав 851 (379+472) очко. С 1952 по 1956 год он был капитаном "Детройта", а в 1991 году клуб вывел его номер 7 из обращения. В 1957 году Линдсей стал одним из создателей профсоюза хоккеистов, а в 1966 год был введен в Зал хоккейной славы в Торонто.