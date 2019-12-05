Овечкин во время матча починил шлем с помощью паяльной лампы
5 декабря 2019, 08:21
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин по время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» устранил неполадки со своим шлемом. Для этого ему пришлось использовать паяльную лампу.
В этом сезоне Овечкин провел 30 матчей, в которых забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.
stay hot babes ? pic.twitter.com/JBJZ7c2jrG— Washington ?? Capitals (@Capitals) December 5, 2019
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