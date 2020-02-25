Овечкин рассказал об эмоциях после 700-й шайбы в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, какие эмоции испытал, когда покорил рубеж в 700 забитых шайб в НХЛ. До этого за всю историю лиги подобное удавалось только семи игрокам (и лишь одному европейцу).

— Каждый рубеж что-то означает, — сказал Овечкин в интервью официальному сайту НХЛ. — Когда забил 500 голов, когда забил 600... Не так много людей это делало. 700 голов, можно сказать, единицы забивали. Сколько, семь человек?

Испытал гордость за мой клуб, за мою семью, за моих друзей. Что воспитали меня. Что дали шанс быть тем, кем я стал сейчас. Думаю, это заслуга не моя или кого-то еще, это работа большой, дружной команды.

Когда забивается какая-то юбилейная шайба, то этого добиваемся все вместе.