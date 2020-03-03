Овечкин рассказал о происхождении своего прозвища «Железяка»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью «СЭ» рассказал, присутствовало ли у него волнение перед тем, как забросить 700-ю шайбу в НХЛ. Капитан команды до этого не мог забить в пяти матчах.

— Да нет. Каждую игру же нереально забивать. Конечно, всегда пытаешься. Но что есть, то есть.

— Кто-то из молодых игроков способен в будущем 700 голов забить?

— Дай бог. Я буду только рад.

— В поздравлении с 700 шайбами Ковальчук назвал вас «Железякой». Откуда взялось это прозвище?

— Думаю, что с «Больших гонок». Когда мы там выступали, Илья был капитаном команды. Кто-то меня тогда назвал «Железякой». Так и закрепилось.

Александр Овечкин: «Подписывали Ковальчука, чтобы стать сильнее, а не для выяснения отношений»