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Овечкин рассказал о дружбе с Ковальчуком

25 февраля 2020, 20:35
Илья Ковальчук и Александр Овечкин (справа). Фото AFP
Илья Ковальчук и Александр Овечкин (справа). Фото AFP
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о дружеских отношениях с Ильей Ковальчуком. Ранее «Кэпиталз» выменяли россиянина у «Монреаля».

— Первый раз вы сыграли с Ильей в 2004-м.

— Да, мы играли за сборную России, выигрывали вместе чемпионаты. Но, в первую очередь, я знаю его, как хорошего человека. Он также хороший партнер по команде и отличный хоккеист. Он сможет помочь нашей команде выиграть. Думаю, он очень счастлив быть здесь и с нетерпением ждет игр.

— Он немного старше вас и был капитаном сборной России. Дает ли вам братские советы?

— О, да. Я знаю его где-то с 13 лет. Мы познакомились в Ярославле. Вместе росли. Поэтому всегда поддерживаем друг друга. Неважно, где он играет, и где играю я. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью с Александром Овечкиным читайте здесь

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