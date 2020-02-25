Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин рассказал, как поменялась его жизнь после рождения сына. Сейчас семья ждет второго ребенка.

— Отношение к жизни, конечно поменялось после того, как появился Сережа и появилась Настя, — сказал Овечкин в интервью официальному сайту НХЛ. — Здесь ты думаешь не только о себе, но думаешь о сыне, о жене. Понятно, что семейная жизнь — это совсем другое, чем ты один.

Тяжело сказать, кем я был пять лет назад и какой я сейчас. Это надо спросить, скорее всего, у той же Насти. Потому что она видит меня каждый день. Я даже не знаю, как изменился. В принципе, остался тем же, кем и был.