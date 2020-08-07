Овечкин может сыграть против Малкина или Свечникова в плей-офф НХЛ. Расклады Кубка Стэнли для «Вашингтона»

«Кэпиталз», проиграв «Филадельфии» (1:3), могут получить третий (в случае победы над «Бостоном») или четвертый (в случае поражения) посев.

Соперником «Вашингтона» в четвертьфинале «Востока» станет:

— «Питтсбург», если «Кэпс» проиграют «Бостону», а «Питтсбург» пройдет «Монреаль»;

— «Каролина», если «Кэпс» победят «Бостон», а «Питтсбург» пройдет «Монреаль»;

— «Каролина», если «Кэпс» проиграют «Бостону», а «Монреаль» пройдет «Питтсбург»;

— «Айлендерс», если «Кэпс» победят «Бостон», «Монреаль» пройдет «Питтсбург», а «Айлендерс» — «Флориду»;

— Победитель пары «Торонто» — «Коламбус», если «Кэпс» победят «Бостон», «Монреаль» пройдет «Питтсбург», а «Флорида» — «Айлендерс».

Так что новая встреча Александра Овечкина и Андрея Свечникова в плей-офф весьма вероятна. Поменьше шансов у очередной битвы Ови с Евгением Малкиным.

Новая битва Овечкина против Малкина или Свечникова? Расклады на плей-офф НХЛ