Портал Sportsnet назвал ведущих возрастных игроков лиги. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим среди 34-летних хоккеистов.

Среди 35-летних лучшим является защитник «Миннесоты» Райан Суттер, среди 36-летних — защитник «Калгари» Марк Джиордано, среди 37-летних — голкипер «Нэшвилла» Пека Ринне.

Сезон в НХЛ приостановлен на неопределенный срок из-за коронавируса. По последним данным, в мире зарегистрированы 1 905 935 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 118 623 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 446 336 человек выздоровели за время пандемии.