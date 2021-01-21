Овечкин извинился за нарушение протокола Covid-19

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принес извинения за нарушение правил лиг, введенных в связи с пандемией коронавируса. Он и его российские одноклубники Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Илья Самсонов попали в список игроков, недоступных из-за нарушения протокола Covid-19.

«Я сожалею о том, что решил провести время вместе со своими товарищами по команде в нашем гостиничном номере, вдали от раздевалок. Я извлеку уроки из этого опыта», — приводит пресс-служба клуба слова Овечкина.