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Овечкин и Шубская показали младшего сына

Александр Овечкин и Наталья Шубская. Фото Instagram
Александр Овечкин и Наталья Шубская. Фото Instagram
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Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина опубликовала в Instagram совместное фото с мужем и младшим сыном Ильей.

«Знакомьтесь, наш Илюша. Съемку делали в 3 месяца», — подписала фотографию Шубская.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская, дочь актрисы Веры Глаголевой, сыграли свадьбу 8 июля 2017 года. Их первенец Сергей родился 8 августа 2018 года, имя он получил в честь старшего брата хоккеиста. В мае 2020 года в семье Овечкиных родился второй сын, который получил имя Илья.

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