Супруга российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия опубликовала видео с празднования дня рождения сына Сергея. 18 августа мальчику исполнился один год.

Для празднества отвели большой зал, где устроили банкет с ведущим. Среди приглашенных есть дети и взрослые.

На празднике также появились различные дрессированные животные: ламы, морской котик, поросенок, собаки и многие другие.

Супруги вместе с 2016 года, в августе 2018-го у них родился сын Сергей. Сегодня Овечкин и Шубская впервые показали сына, до этого они скрывали его лицо на всех фото в соцсетях. Неделю назад пара окрестила Сергея.

В минувшем сезоне Овечкин провел 101 матч во всех турнирах и набрал 106 (59+47) очков. В составе сборной России завоевал бронзу чемпионата мира-2019.