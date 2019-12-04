«Оттава» с Зайцевым, Анисимовым и Наместниковым уступила «Ванкуверу»

«Ванкувер» обыграл «Оттаву» в регулярном чемпионате НХЛ — 5:2. В составе «Сенаторз» на лед вышли Никита Зайцев, Артем Анисимов и Владислав Наместников. Ни один из россиян очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Оттава» — 5:2 (4:0, 0:1, 1:1)

Голы: Руссель — 1 (Годетт), 1:50 — 1:0. Пирсон — 8 (Танев), 4:28 — 2:0. Петтерссон — 12 (бол., Бозер, Миллер), 13:58 — 3:0. Макьюэн — 1 (Бенн, Танев), 17:23 — 4:0. Пажо — 15 (Ткачак, Дюклер), 31:59 — 4:1. Эннис — 7 (Шабо, Уайт), 40:40 — 4:2. Фантенберг — 1 (Виртанен, Годетт), 47:34 — 5:2.

Вратари: Демко — Нильссон (Хегберг, 20:00).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (15+6+8) — 42 (16+12+14).

Наши: — - Анисимов (16.10/0/-2), Зайцев (21.10/2/0), Наместников (17.15/2/-2).

4 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.