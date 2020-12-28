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«Оттава» подписала трехлетний контракт с форвардом молодежной сборной Германии

28 декабря 2020, 03:47
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Форвард молодежной сборной Германии Тим Штюцле подписал контракт с «Оттавой», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт новичка с 18-летним нападающим рассчитан на три года.

Штюцле был задрафтован «Оттавой» под общим 3-м номером. В минувшем сезоне форвард провел за немецкий «Адлер Манхейм» 41 матч, в которых набрал 34 (7+27) очка при коэффициенте полезности «+4».

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