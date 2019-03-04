"Оттава" победила "Флориду", прервав серию из семи поражений

"Оттава" обыграла "Флориду" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. Победную шайбу забросил латвийский нападающий Рудольф Балцерс.

"Сенаторз" прервали серию из семи поражений подряд. Несмотря на это, команда остается худшей в лиге, уступая 4 очка "Детройту".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Оттава" - 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)

Голы: Смит - 7 (Пажо, Пяйярви-Свенссон), 5:10 - 0:1. Барков - 28 (Пайсик, Яндл), 9:02 - 1:1. Брауэр - 9 (Шихан), 15:36 - 2:1. Гиббонс - 3 (Сиси, Уайт), 25:06 - 2:2. Балцерс - 4 (бол., Демело, Воланин), 37:25 - 2:3.

Вратари: Луонго (58:51) - Нильссон.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 32 (13+10+9) - 33 (11+14+8).

Наши: Дадонов (15.52/1/-1) - -.

4 марта. Майами. BB&T Center.