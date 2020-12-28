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«Оттава» и «Тампа» совершат большой обмен игроками

28 декабря 2020, 04:38
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«Оттава» и «Тампа» договорились об обмене хоккеистами, сообщает журналист Дэвид Паньотта.

По сведениям источника, состав «Сенаторз» пополнят форвард Седрик Пакетт и защитник Брэйдон Коберн, в обратном направлении отправятся форвард Мариан Габорик и вратарь Андрес Нильссон. Также «Оттава» получит пика второго раунда-2022.

В минувшем сезоне «Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли, «Оттава» три года не попадает в плей-офф.

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