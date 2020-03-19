Отец Зайцева не стал комментировать информацию, что его сын заболел коронавирусом
Отец российского защитника «Оттавы» Никиты Зайцева Игорь Зайцев не стал комментировать информацию, что его сын заболел коронавирусом. Ранее об этом написал «Бизнес Онлайн».
— Не готов комментировать, — сказал Зайцев-старший.
В текущем сезоне 28-летний хоккеист провел 58 матчей за «Оттаву» и набрал 12 (1+11) очков. (Алексей Шевченко)
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 236 920 человек. Умерших — 9 892, выздоровевших — 86 675. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.
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