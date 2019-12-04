Остон Мэттьюс: «Недопустимо так поступать с вратарем, который вытаскивал для нас игры»

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс посетовал на неудачную игру команды в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (1:6). «Мэйпл Ливз» пропустили пять шайб подряд в третьем периоде. При этом при счете 1:3 они сняли вратаря, пропустили в пустые ворота, а за последнюю минуту периода пропустили еще две шайбы с интервалом в 12 секунд.

— У нас появляется шанс снять вратаря, остается еще пара минут, — цитирует официальный сайт НХЛ Мэттьюса. — Но мы пропускаем в пустые ворота. После этого нельзя просто опускать руки. Недопустимо так поступать с нашим вратарем, парнем, который вытаскивал для нас игры. Он был как кирпичная стена для нас весь год. С нашей стороны это просто неприемлемо. Мы не можем просто сдаться.