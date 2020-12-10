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Орлов — об аренде в КХЛ: «Даже не разговаривал об этом»

10 декабря 2020, 19:45
Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Фото AFP
Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Фото AFP
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Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов в интервью в эфире на YouTube-канале «СЭ» ответил на вопрос о возможной аренде в КХЛ из-за неопределенности с началом сезона в НХЛ.

— Был ли у вас вариант с арендой в КХЛ?

— Нет. Даже не разговаривал об этом.

— Почему?

— Решил отдохнуть. Впервые так получилось, что после сезона я отдыхал два месяца. Обычно пройдет месяц, и начну тренироваться. А так два месяца ничего не делал. Сейчас полтора месяца тренируюсь, готовлюсь.

— А если бы точно знали, что сезона в НХЛ не будет, инициировали бы варианты сыграть за кого-то?

— Наверное, да. Многие ребята захотели бы поиграть, чтобы не пропускать сезон. Не представляю, как парни, которые не попали в плей-офф, столько сидят без хоккея, — сказал Орлов.

(Михаил Зислис, Алексей Шевченко)

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