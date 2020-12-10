Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов в интервью в эфире на YouTube-канале «СЭ» прокомментировал вылет команды в первом раунде плей-офф от «Айлендерс» (1:4 в серии).

— Был перерыв, ребята отдохнули, восстановились, — сказал Орлов. — Особенно те, у кого были травмы. Некоторым командам это помогло, но не нам. Мы не показали свой лучший хоккей, хотя следили за собой, готовились. Когда прилетели в Вашингтон, интенсивно тренировались.

— Что все-таки пошло не так? Говорят, у вас в команде много возрастных игроков, которым сложнее войти в сезон.

— Не сказал бы. Это зависит от каждого человека. Возьмем первую игру. Мы вели 2:0. Наш матч — все было хорошо, но затем сами отдали. Потом было тяжело вернуться в серию после трех поражений подряд. На эмоциях вытащили один матч, но в пятой игре Варламов подтащил пару раз. Семен хорошо провел всю серию и весь плей-офф. Он сильно помог партнерам, а они ему. Это их сильная сторона.

(Михаил Зислис, Алексей Шевченко)