Один из самых удивительных голов в карьере Овечкина. Ему даже не пришлось бросать по воротам!

Концовка матча регулярного чемпионата НХЛ "Рейнджерс" - "Вашингтон" (2:3 Б) получилась удивительной.
В серии буллитов во время четвертых бросков команд при равном счете на лед вышел капитан гостей Александр Овечкин. Он попытался обхитрить вратаря ньюйоркцев Александра Георгиева и поразить уже оставленные им ворота, но наш вратарь неожиданно кинул клюшку в клюшку соперника и выбил шайбу, не дав Овечкину бросить.
Сначала судьи не разобрались в эпизоде и засчитали бросок российского форварда как неудачный.
Поскольку действия Георгиева не разрешены регламентом, буллит был признан успешным, несмотря на то, что шайба не побывала в воротах. Так Овечкин стал автором победного гола - одного из самых необычных в своей карьере. (Павел Климовицкий)
Georgiev throws his stick at Ovechkin to knock the puck away. The referees originally say no goal, but that's overturned, and the Capitals win the game. pic.twitter.com/CyasIiYxEp– Shayna (@hayyyshayyy) 3 марта 2019 г.