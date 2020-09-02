«Один из лучших в моей карьере». Лотон впечатлен своим голом с передачи Проворова

Нападающий «Филадельфии» Скотт Лотон доволен голом, который забросил в овертайме пятого матча 2-го раунда Кубка Стэнли против «Айлендерс» (4:3). Форвард отличился броском от синей линии с передачи из-за ворот в исполнении россиянина Ивана Проворова.

— Один из лучших голов в моей карьере, — цитирует официальный сайт НХЛ Лафтона. — Приятное чувство, я проделал хорошую работу, чтобы направить шайбу в сетку, правильно приложился клюшкой. Я очень впечатлен, но серия продолжается, у нас еще много работы.