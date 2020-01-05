Очередной юбилей Овечкина. Он капитан «Вашингтона» уже десять лет

«Вашингтон» в своем Twitter опубликовал пост, посвященный нападающему Александру Овечкину. В сообщении с фото говорится о том, что россиянин является капитаном команды уже 10 лет. Овечкин выступает в клубе с 2005 года.

Впервые с капитанской литерой он вышел на лед ровно 10 лет назад: 5 января 2010 года в матче регулярного чемпионата против «Монреаля».

В январе 2008 года он подписал с «Вашингтоном» 13-летний контракт на сумму 124 миллиона долларов. В 2018 году Овечкин завоевал первый в клубной истории Кубок Стэнли.