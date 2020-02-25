Объятия Овечкина и Ковальчука на тренировке «Вашингтона». Видео

Российский форвард, новичок «Вашингтона» Илья Ковальчук провел тренировку с командой. Он тренировался во втором звене.

Отдельно Ковальчука приветствовал капитан «Столичных» Александр Овечкин. Они даже обнялись на льду.

Think these two are happy to be playing together? ? pic.twitter.com/FzyUziS1CY — Washington Capitals (@Capitals) February 25, 2020

Ковальчук ранее был обменян из «Монреаля». В 22 матчах за команду в текущем сезоне он набрал 13 (6+7) очков.

Матч «Вашингтон» — «Виннипег» состоится 26 февраля и начнется в 03.00 по московскому времени.