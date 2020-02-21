Онлайн с одним из ведущих хоккейных агентов КХЛ Юрием Николаевым, который на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на российском рынке. Среди клиентов его агентства Winners Егор Яковлев, Игорь Ожиганов, Никита Сошников, Данис Зарипов,Николай Кулемин, а также ряд игроков НХЛ, интересы которого он представляет на территории России — Никита Гусев, Александр Радулов, Илья Ковальчук.

Ведущие эфира — Игорь Еронко и Михаил Зислис. Главные темы:

— Будущее Ильи Ковальчука в НХЛ

— Почему провалился «Трактор»

— Как реагируют игроки на введение жесткого потолка зарплат в КХЛ

— Кто из хоккеистов готов уехать в Северную Америку Наш номер WhatsApp для связи — 8-925-901-01-00. Ждем ваших вопросов. Присоединяйтесь!