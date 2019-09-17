«Динамо» в Twitter поздравило нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с 34-летием.

В этом клубе хоккеист начал свою профессиональную карьеру в возрасте 16 лет. В составе «Динамо» он стал двукратным чемпионом страны и обладателем Кубка Гагарина.

В НХЛ дебютировал в сезоне 2005/06 в составе «Вашингтона», за который и выступает до сих пор. C «Кэпиталз» он стал обладателем Кубка Стэнли и стал обладателем «Морис Ришар Трофи». В составе сборной России Овечкин — трехкратный чемпион мира.