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«Нью-Джерси» выставил голкипера Доминге на драфт отказов

20 февраля 2020, 21:38
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«Нью-Джерси» выставил голкипера Луи Доминге на драфт отказов. Из АХЛ уже вызван вратарь Кори Шнайдер, сообщает ESPN.

27-летний Доминге провел в этом сезоне за «Дэвилз» 16 матчей, в которых в среднем пропускал 3,79 шайбы и отражал 88,2 процента броска.

Также на драфт отказов попал защитник «Оттавы» Коди Голубеф. 30-летний канадец отметился 2 (1+1) результативными баллами в 23 встречах.

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